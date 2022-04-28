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Ракетные удары по Киеву: в больницу попали три человека

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 21:52
Ракетные удары по Киеву: в больницу попали три человека Фото: в результате ударов по Киеву есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшних ракетных ударов по Киеву есть пострадавшие. В больницу отправили по меньшей мере трех человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - отметил мэр столицы.

Напомним, во время визита генсека ООН в Киев на правом берегу прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские ракеты попали по Шевченковскому району города.

Как сообщали в ГСЧС, ракеты попали в два здания одно из них - жилое.

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