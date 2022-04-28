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Росія запустила по Києву 5 ракет. Це говорить про її ставлення до ООН, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішні ракетні удари по Києву. За словами глави держави, окупанти випустили по українській столиці п'ять ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Як відомо, ракетний удар був завданий саме тоді, коли у Києві з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"І сьогодні одразу по завершенню наших переговорів (з генсеком ООН - ред.) у Києві у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання принизити ООН. А отже, вимагає відповідної потужної реакції", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Шевченківському району Києва.

Як відомо, в результаті влучання ракет є щонайменше троє постраждалих.

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