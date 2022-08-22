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Россия запросила заседание Совбеза ООН на завтра. Зеленский назвал это наглостью

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Созыв Россией заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС является наглостью, поскольку именно она осуществляет провокации и террор на станции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что общее количество различных ракет, которые Россия применила против Украины в течение 180 дней полномасштабной войны приближается к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии, по его словам, просто невозможно посчитать - настолько их много.

"И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", - сказал президент.

Отметим, что Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН 23 августа по ситуации вокруг ЗАЭС. Кроме того, Совет Госдумы РФ собирается провести внеочередное заседание, на котором планируют подготовить обвинения Украины в обстрелах ЗАЭС.

Как сообщал "Укринформ", 24 августа Совбез ООН проведет заседание, посвященное широкому кругу вопросов, связанных с последствиями войны РФ против Украины.

Инициаторами заседания выступают США и страны Европы, представленные в Совбезе. Отмечается, что по инициативе Украины рассмотрение этого вопроса состоится в День Независимости.

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Владимир Зеленский