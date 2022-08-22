Россия запросила заседание Совбеза ООН на завтра. Зеленский назвал это наглостью

Созыв Россией заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС является наглостью, поскольку именно она осуществляет провокации и террор на станции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что общее количество различных ракет, которые Россия применила против Украины в течение 180 дней полномасштабной войны приближается к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии, по его словам, просто невозможно посчитать - настолько их много. "И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", - сказал президент.