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В Госдуме планируют подготовить очередное обвинение Украины в обстрелах ЗАЭС

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Москва, Понедельник 22 августа 2022 17:28
В Госдуме планируют подготовить очередное обвинение Украины в обстрелах ЗАЭС Фото: в Госдуме планируют подготовить очередное обвинение Украины в обстрелах ЗАЭС (duma.gov.ru)
Автор: Иван Носальский

Совет Госдумы РФ проведет внеочередное заседание по ситуации на Запорожской АЭС. Чиновники страны-агрессора планируют подготовить обвинение Украины в обстрелах станции, которое озвучат в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций. Обсудили предложение лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета Государственной думы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны "киевского режима". Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа", - сказано в сообщении.

При этом лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов анонсировал подготовку на внеочередном заседании якобы "жесткого заявления" в ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС .

Напомним, ранее стало известно, что 11 августа россияне четыре раза за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.

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