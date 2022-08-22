В Госдуме планируют подготовить очередное обвинение Украины в обстрелах ЗАЭС

Совет Госдумы РФ проведет внеочередное заседание по ситуации на Запорожской АЭС. Чиновники страны-агрессора планируют подготовить обвинение Украины в обстрелах станции, которое озвучат в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ .

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций. Обсудили предложение лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета Государственной думы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны "киевского режима". Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа", - сказано в сообщении.

При этом лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов анонсировал подготовку на внеочередном заседании якобы "жесткого заявления" в ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС .