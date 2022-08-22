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Росія запросила засідання Радбезу ООН на завтра. Зеленський назвав це нахабством

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС є нахабством, оскільки саме вона здійснює провокації і терор на станції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що загальна кількість різніх ракет, які Росія застосувала проти України протягом 180 днів повномасштабної війни наближається до 3,5 тисяч. Удари російської артилегії, за його словами, просто неможливо порахувати - настільки їх багато.

"І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС", - сказав президент.

Зазначимо, що Росія запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН 23 серпня щодо ситуації навколо ЗАЕС. Окрім того, Рада Держдуми РФ збирається провести позачергове засідання, на якому планують підготувати звинувачення України в обстрілах ЗАЕС.

Як повідомляв "Укрінформ", 24 серпня Радбез ООН проведе засідання, присвячене широкому колу питань, які пов’язані з наслідками війни РФ проти України.

Ініціаторами засідання виступають США та країни Європи, що представлені у Радбезі. Зазначається, що за ініціативою України розгляд цього питання відбудеться у День Незалежності.

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Володимир Зеленський