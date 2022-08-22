Росія запросила засідання Радбезу ООН на завтра. Зеленський назвав це нахабством

Скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС є нахабством, оскільки саме вона здійснює провокації і терор на станції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що загальна кількість різніх ракет, які Росія застосувала проти України протягом 180 днів повномасштабної війни наближається до 3,5 тисяч. Удари російської артилегії, за його словами, просто неможливо порахувати - настільки їх багато.

"І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС", - сказав президент.