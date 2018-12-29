Росія заборонила ввезення великого переліку товарів з України

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До списку потрапили більшість продовольчих товарів, спирт, а також жіночі гігієнічні прокладки

Уряд Російської Федерації оприлюднив перелік заборонених до ввезення на територію цієї країни товарів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Постанову прийнято на виконання указу російського президента Володимира Путіна від 22 жовтня 2018 року.

До списку заборонених товарів потрапили: пшениця, олія соняшникова, риба, хліб, кондитерські вироби, овочі, фрукти, горіхи та інші їстівні частини рослин, фрукти, соки фруктові, джеми, пиво, вина, спирт етиловий.

Також у переліку знаходяться промислові товари: галька, гравій, щебінь, вапняк, речовини поверхнево-активні органічні (крім мила), плити деревно-стружкові, папір і картон, шпалери, котли парові, турбіни на водяній парі та турбіни парові інші (за винятком частин турбін), турбіни газові потужністю не більш як 5000 кВт (за винятком турбін для цивільних повітряних суден), меблі, сівалки, машини для очищення насіння, трактори, причепи та напівпричепи, вали трансмісійні, коробки передач, двигуни та генератори електричні, (крім електрогенераторних установок), трансформатори та інше

Також в список потрапили "Жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу" (код ТН ЗЕД ЄАЕС 9619 00)

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Російської Федерації розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни.

Нагадаємо, 25 грудня уряд Російської Федерації опублікував розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.