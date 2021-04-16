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Россия запретила въезд для шести американских высокопоставленных чиновников

Автор: РБК-Украина

Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры администрации США от 2 марта. В российский санкционны список попали:

  • Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  • Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  • Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  • Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
  • Кристофер Рэй, директор ФБР;
  • Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;

Кроме того, въезд закрыли бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

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