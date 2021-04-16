Росія заборонила в'їзд для шести американських високопоставлених чиновників

Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".
Про це повідомляє МЗС РФ.
Наголошується, що санкції запровадили у відповідь на заходи адміністрації США від 2 березня. У російський санкционны список потрапили:
Крім того, в'їзд закрили колишньому помічнику президента США з національної безпеки та постійного представника при ООН Джона Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберта Вулсі
Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.