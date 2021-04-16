RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія заборонила в'їзд для шести американських високопоставлених чиновників

Автор: РБК-Україна

Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Про це повідомляє МЗС РФ.

Наголошується, що санкції запровадили у відповідь на заходи адміністрації США від 2 березня. У російський санкционны список потрапили:

  • Мэррик Гарланд, генеральний прокурор США;
  • Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;
  • Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;
  • Сьюзан Райс, радник Президента США з питань внутрішньої політики, колишній постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки;
  • Крістофер Рей, директор ФБР;
  • Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;

Крім того, в'їзд закрили колишньому помічнику президента США з національної безпеки та постійного представника при ООН Джона Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберта Вулсі

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСанкції
Читайте також
НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в Чорному морі
Росія висилає п'ять польських дипломатів у відповідь на дії Варшави
Прогноз погоди