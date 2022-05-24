Россия запретила въезд членам Палаты лордов парламента Великобритании

Министерство иностранных дел России объявило о ведении новых санкций против Великобритании. Москва запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов британского парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
В российском ведомстве отметили, что санкции в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента вводятся в качестве ответной меры. Им запрещен въезд в Россию.
Список членов Палаты лордов, которым запретили въезд в Россию:
Фото: список членов Палаты лордов британского парламента, попавших под санкции РФ (скриншот)
Напомним, ранее Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и почти всем членам британского правительства.
Отметим, в середине апреля Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.
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