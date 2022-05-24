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Росія заборонила в'їзд членам Палати лордів парламенту Великобританії

Фото: члени Палати лордів парламенту Британії потрапили під санкції Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про ведення нових санкцій проти Великобританії. Москва заборонила в'їзд в країну 154 членам Палати лордів британського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

У російському відомстві зазначили, що санкції щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту вводяться в якості відповідного заходу. Їм заборонений в'їзд до Росії.

Список членів Палати лордів, яким заборонили в'їзд до Росії:

Фото: список членів Палати лордів британського парламенту, які потрапили під санкції РФ (скриншот)

Нагадаємо, раніше Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону і майже всім членам британського уряду.

Відзначимо, в середині квітня Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.

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Російська ФедераціяВеликобританіяСанкціїПалата лордов