Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России

Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России. Под ограничения попали 206 российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании .

Активы всех физических и юридических лиц, которые внесены в санкционный список, замораживаются. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки.

Кроме того, под ограничения попали:

и другие.

Напомним, на прошлой неделе Британия ввела новый пакет санкций против россиян за развязанную Москвой войну в Украине.

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