Россия запретила чешскому посольству нанимать граждан РФ

Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан. Такой же запрет действует и для посольства Соединенных Штатов Америки.

"И в отношении США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве", - заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, очень большое количество людей было нанято среди российских граждан.