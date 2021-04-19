Россия запретила чешскому посольству нанимать граждан РФ
Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу российских граждан. Такой же запрет действует и для посольства Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает "Интерфакс".
"И в отношении США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве", - заявила представитель МИД РФ.
По ее словам, очень большое количество людей было нанято среди российских граждан.
Напомним, вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.
Как писало РБК-Украина, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.
Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.