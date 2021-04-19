Росія заборонила чеському посольству наймати громадян РФ

Посольству Чехії у Москві заборонили наймати на роботу російських громадян. Така ж заборона діє і для посольства Сполучених Штатів Америки.

"І щодо США, і щодо Чехії було прийнято рішення про те, що більше вони не зможуть набирати в співробітники посольств громадян нашої країни. Саме це було основною частиною, зокрема, для посольства Чехії, в організації їх роботи в Москві", - заявила представник МЗС РФ.

За її словами, дуже велика кількість людей була найнята серед російських громадян.