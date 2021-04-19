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Росія заборонила чеському посольству наймати громадян РФ

Новость на русском → Росія, Понеділок 19 квітня 2021 14:42
Росія заборонила чеському посольству наймати громадян РФ Фото: представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook.com MIDRussia)
Автор: Юлія Струк

Посольству Чехії у Москві заборонили наймати на роботу російських громадян. Така ж заборона діє і для посольства Сполучених Штатів Америки.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає "Інтерфакс".

"І щодо США, і щодо Чехії було прийнято рішення про те, що більше вони не зможуть набирати в співробітники посольств громадян нашої країни. Саме це було основною частиною, зокрема, для посольства Чехії, в організації їх роботи в Москві", - заявила представник МЗС РФ.

За її словами, дуже велика кількість людей була найнята серед російських громадян.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливе занепокоєння викликає висилка заступника чеського посла.

Як писало РБК-Україна, МЗС Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

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