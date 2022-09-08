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Россия заплатит "высокую цену" за войну в Украине, - директор ЦРУ

Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия будет долго платить очень высокую цену из-за развязанной против Украины войны. Российская агрессия представила слабость ее военных и принесла стране убытки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что если сейчас сделать шаг назад, то трудно рассматривать результаты войны - результаты Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) - как нечто иное, чем провал на сегодня", - заявил Бернс.

По словам директора ЦРУ, война против Украины продемонстрировала слабость российской армии, и принесла России сильные убытки.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени", - добавил Бернс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у Украины есть свой план на случай отказа России платить репарации за нанесенный ущерб.

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