Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні, - директор ЦРУ

Росія довго платитиме дуже високу ціну через розв'язану проти України війну. Російська агресія показала слабкість її військових та принесла країні збитки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Я думаю, що якщо зараз зробити крок назад, то важко розглядати результати війни - результати Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) - як щось інше, ніж провал на сьогодні", - заявив Бернс.

За словами директора ЦРУ, війна проти України продемонструвала слабкість російської армії, та принесла Росії сильні збитки.

"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав Бернс.