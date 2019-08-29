Россия предьявила обвинение командиру бригады ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерию Гудзю, который якобы "причастен к обстрелам гражданского населения на Донбассе" в июне-июле 2019 года. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По версии следствия, Гудзь и другие лица, "в том числе из состава военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ", провели несколько артиллерийских обстрелов гражданской инфраструктуры. Как утверждает российское ведомство, в результате обстрела не менее четырех мирных жителей получили ранения.

Следком РФ усматривает в действиях Гудзя признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Напомним, крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против крымскотатарской журналистки, ведущей телеканала ATR Гульсум Халиловой за якобы "участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

Отмечается, что "суд" в оккупированном Крыму заочно избрал Халиловой меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил ее в международный розыск.