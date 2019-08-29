Росія пред'явила звинувачення командирові бригади ЗСУ

Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення командирові 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Валерію Гудзю, який нібито "причетний до обстрілу цивільного населення на Донбасі" в червні-липні 2019 року. Про це повідомляє РБК - Україна з посиланням на сайт відомства.

За версією слідства, Гудзь та інші особи, "враховуючи і військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ", провели кілька артилерійських обстрілів цивільної інфраструктури. Як стверджує російське відомство, в результаті обстрілу не менше чотирьох мирних жителів отримали поранення.

Слідчий комітет РФ вбачає в діях Гудзя ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК Росії (застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації).

Нагадаємо, кримське управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти кримськотатарської журналістки, ведучої телеканалу ATR Гульсум Халілової за нібито "участь у збройному формуванні на території іноземної держави".

Зазначається, що "суд" в окупованому Криму заочно обрав Халілової запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і оголосив його в міжнародний розшук.