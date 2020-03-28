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Россия закрывает границу из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 17:00
Россия закрывает границу из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

РФ ограничивает движение через границу с 30 марта

Российская Федерация решила закрыть все свои границы с 30 марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина на росСМИ.

В частности, РФ ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Ограничения на въезд-выезд в РФ не касаются российских дипломатов, их семей, а также официальных делегаций. При этом Россия оставляет открытой границу с временно оккупированными ею частями Донецкой и Луганской областей. Сепаратисты могут попасть в РФ только при наличии российского паспорта.

На данный момент в России подтвердили 1264 случая заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился один из работников Кремля.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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