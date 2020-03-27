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В России официально подтвердили заражение коронавирусом в администрации Путина

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:42
В России официально подтвердили заражение коронавирусом в администрации Путина
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Дмитрий Песков заявил, что инфицированный сотрудник не контактировал с главой РФ

У одного из работников администрации Кремля выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, принимаются все санитарно-эпидемиологические меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

"Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить, о втором мне не известно", - сказал Песков.

При этом он добавил, что заразившийся сотрудник Кремля "с президентом не контактировал".

На сегодняшний день коронавирусом в России заразились более тысячи человек. Только за последние сутки вирусом инфицировались 196 россиян. Также известно о трех смертельных случая от COVID-19.

Напомним, вчера, в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, Путин объявил неделю выходных и перенес референдум по изменениям в конституцию РФ.

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