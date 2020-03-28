Росія закриває кордон через коронавірус

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РФ обмежує рух через кордон з 30 березня

Російська Федерація вирішила закрити всі свої кордони з 30 березня у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна на росЗМІ.

Зокрема, РФ обмежує рух через автомобільні, залізничні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон, включаючи сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.

Обмеження на в'їзд-виїзд в РФ не стосуються російських дипломатів, їх сімей, а також офіційних делегацій. При цьому Росія залишає відкритим кордон з тимчасово окупованими нею частинами Донецької та Луганської областей. Сепаратисти можуть потрапити до РФ тільки при наявності російського паспорта.

На даний момент в Росії підтвердили 1264 випадки зараження коронавірусом і 5 смертей від інфекції. Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився один з працівників Кремля.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки і оборони України підтвердили випадки захворювання коронавірусом на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.