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Россия закроет оккупированный Крым сверхмощными радарами

Новости » Политика    09.10.2019 - 04:04
Россия закроет оккупированный Крым сверхмощными радарами
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Радары поступят на вооружение частей Южного военного округа до конца года

В России сообщили о планах закрыть оккупированный полуостров Крым сверхмощными дальнобойными радиолокационными "Ниобий-СВ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В российском Минобороны ожидают, что радары поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года.

"Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Такую задачу считают особенно актуальной после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Ранее сообщалось, что в аннексированный Крым для проведения учений осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России.

РБК-Украина писало, что на оккупированных территориях Укаины - в Крыму и на Донбассе - сейчас находится около 75 тысяч российских кадровых военных.

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