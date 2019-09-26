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Россия перебазировала в Крым истребительный полк для учений

Новости » Политика    26.09.2019 - 01:58
Россия перебазировала в Крым истребительный полк для учений
Фото: истребитель МиГ-29К (airwar.ru)

Летчики-истребители будут тренироваться на тренажере в оккупированном Крыму в течение месяца

В аннексированный Крым для проведения учений осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в программу тренировок входит отработка полного цикла подготовки летчиков ко взлету и посадке на авианосец на специальном тренажере - наземном испытательно-тренировочном комплексе "Нитка".

"В ближайшее время экипажам предстоит сдать зачеты по теоретической подготовке и приступить непосредственно к выполнению полетов с тренировочного комплекса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тренировки летчиков-истребителей на тренажере займут около месяца.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщило, что командование Вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу военных учений на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей под контролем офицеров штаба 8-й армии Южного военного округа ВС России.

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