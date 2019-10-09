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Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами

Новини » Політика    09.10.2019 - 04:04
Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Радари надійдуть на озброєння частин Південного військового округу до кінця року

У Росії повідомили про плани закрити окупований півострів Крим надпотужними далекобійними радіолокаційними "Ніобій-СВ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У російському Міноборони очікують, що радари надійдуть на озброєння частин Південного військового округу вже до кінця року.

"Ці станції легко виявляють не тільки звичайні літальні апарати, але і літаки-невидимки і навіть гіперзвукові і крилаті ракети. При цьому за рахунок своєї високої маневреності і унікальних технічних характеристик "Ніобій" практично невразливий", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поява радарів посилить радіолокаційний контроль повітряного простору на південному напрямку. Таку задачу вважають особливо актуальною після припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Раніше повідомлялося, що в анексований Крим для проведення навчань здійснив перебазування на літаках МиГ-29К особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії.

РБК-Україна писало, що на окупованих територіях України - в Криму і на Донбасі - зараз знаходиться близько 75 тисяч російських кадрових військових.

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