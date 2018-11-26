Россия может захватить Мариуполь и Бердянск, - Ельченко

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

По словам постпреда Украины при ООН, провокации могут вестись со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС

Разведывательные данные говорят о возможном захвате Российской Федерацией Мариуполя и Бердянска. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена.

"По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - заявил Ельченко.

25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

Верховная Рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Перед голосованием президент Петр Порошенко отметил, что внес в Раду новый проект указа, и именно за него проголосуют нардепы.

Согласно документу, военное положение вводиться в областях, расположенных возле российской границы, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей.

"Военное положение вводится на территории таких областей: Винницкая, Луганская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории", – уточнил президент.