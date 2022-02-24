Россия захватила остров Змеиный, - Госпогранслужба

Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины в Facebook.
"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.
Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный.
Добавим, что ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - РФ. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.
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