UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия захватила остров Змеиный, - Госпогранслужба

Автор: Валерия Полищук

Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.

Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный.

Добавим, что ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - РФ. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.

Также мы писали, что под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВторжение России в Украину