Росія захопила острів Зміїний, - Держприкордонслужба

Острів Зміїний в Одеській області захопили російські військові. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України в Facebook .

"Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що на острові зруйнована вся інфраструктура.