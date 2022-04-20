Россия захватила 80% Луганской области, - глава ОВА

Российские оккупанты контролируют 80% Луганской области. Захватчики не планируют останавливаться на достигнутом и будут двигаться вглубь территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, 80% территории Луганской области находится под контролем России. Он добавил, что если Украина не будет сопротивляться, то оккупанты на этом не остановятся и продолжат двигаться дальше.
"Россияне сильно рассредоточились. Мы организовали оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, но пока безуспешно", - сказал в интервью телеканалу CNN глава ОВА.
Гайдай подчеркнул, что в Луганской области сложилась очень серьезная ситуация. В регионе не осталось безопасных мест. Поэтому, добавил он, не прекращаются попытки эвакуировать максимальное количество местных жителей.
"Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути", - подытожил он.
Напомним, оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону Попасной в Луганской области. Противник постепенно продвигается вглубь города.
Отметим, ранее российская армия вошла в Кременную Луганской области.
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