Росія захопила 80% Луганської області, - глава ОВА

Російські окупанти контролюють 80% Луганської області. Загарбники не планують зупинятися на досягнутому і будуть рухатися вглиб території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, 80% території Луганської області знаходиться під контролем Росії. Він додав, що якщо Україна не буде чинити опір, то окупанти на цьому не зупиняться і продовжать рухатися далі.
"Росіяни сильно розосередилися. Ми організували оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, але поки без успіху", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNN глава ОВА.
Гайдай підкреслив, що в Луганській області склалася дуже серйозна ситуація. У регіоні не залишилося безпечних місць. Тому, додав він, не припиняються спроби евакуювати максимальну кількість місцевих жителів.
"Ми розуміємо, що російська влада буде йти вперед і буде знищувати все на своєму шляху", - підсумував він.
Нагадавши, окупанти не припиняють спроб прорвати оборону Попасної у Луганській області. Противник поступово просувається вглиб міста.
Зазначимо, раніше російська армія увійшла до Кремінної Луганської області.
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