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Росія захопила 80% Луганської області, - глава ОВА

Фото: окупанти контролюють 80% Луганської області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти контролюють 80% Луганської області. Загарбники не планують зупинятися на досягнутому і будуть рухатися вглиб території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, 80% території Луганської області знаходиться під контролем Росії. Він додав, що якщо Україна не буде чинити опір, то окупанти на цьому не зупиняться і продовжать рухатися далі.

"Росіяни сильно розосередилися. Ми організували оборону в багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, але поки без успіху", - сказав в інтерв'ю телеканалу CNN глава ОВА.

Гайдай підкреслив, що в Луганській області склалася дуже серйозна ситуація. У регіоні не залишилося безпечних місць. Тому, додав він, не припиняються спроби евакуювати максимальну кількість місцевих жителів.

"Ми розуміємо, що російська влада буде йти вперед і буде знищувати все на своєму шляху", - підсумував він.

Нагадавши, окупанти не припиняють спроб прорвати оборону Попасної у Луганській області. Противник поступово просувається вглиб міста.

Зазначимо, раніше російська армія увійшла до Кремінної Луганської області.

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