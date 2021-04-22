Россия задержала в Крыму рыболовное судно Украины

В Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России, на борту катера были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм". Задержания произошло в ночь с 19 на 20 апреля.

Уже 21 апреля Черноморский мировой "суд" Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения.