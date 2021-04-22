Россия задержала в Крыму рыболовное судно Украины
В Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России, на борту катера были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм". Задержания произошло в ночь с 19 на 20 апреля.
Уже 21 апреля Черноморский мировой "суд" Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения.
Напомним, Россия начинает военные учения в море в Крыму. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.
Отметим, Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным.
Также немецкое издание Spiegel сообщало, что Россия построила в Крыму новый военный лагерь.