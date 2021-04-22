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Россия задержала в Крыму рыболовное судно Украины

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 10:09
Россия задержала в Крыму рыболовное судно Украины Фото: в Крыму задержали украинское судно (wikipedia.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму российские пограничники задержали украинское судно. На борту катера были обнаружены два члена экипажа - граждане Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России, на борту катера были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм". Задержания произошло в ночь с 19 на 20 апреля.

Уже 21 апреля Черноморский мировой "суд" Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения.

Напомним, Россия начинает военные учения в море в Крыму. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.

Отметим, Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным.

Также немецкое издание Spiegel сообщало, что Россия построила в Крыму новый военный лагерь.

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