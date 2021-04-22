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Росія затримала в Криму рибальське судно України

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 10:09
Росія затримала в Криму рибальське судно України Фото: у Криму затримали українське судно (wikipedia.org)
Автор: Анастасія Рокитна

У Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу - громадяни України.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили в Прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені "кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм". Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.

Вже 21 квітня Чорноморський світовий "суд" Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів з конфіскацією знарядь вчинення.

Нагадаємо, Росія починає військові навчання в морі в Криму. Підрозділи морської піхоти вже занурені на великі десантні кораблі і десантні катери.

Зазначимо, Російська Федерація обмежила польоти над Кримом і Чорним морем з 20 по 24 квітня. У повідомленні для пілотів цей регіон назвали небезпечним.

Також німецьке видання Spiegel повідомило, що Росія побудувала в Криму новий військовий табір.

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