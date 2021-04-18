ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия в Крыму построила новый военный лагерь, - Spiegel

Новина українською → Крым, Воскресенье 18 апреля 2021 13:33
Россия в Крыму построила новый военный лагерь, - Spiegel Фото: Россия построила в Крыму новый военный лагерь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия разместила на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Спутниковые снимки зафиксировали огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

Россия в Крыму построила новый военный лагерь, - Spiegel

Фото: главный лагерь (Spiegel)

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен меньший лагерь.

Россия в Крыму построила новый военный лагерь, - Spiegel

Фото: меньший российский лагерь (Spiegel)

Напомним, в начале апреля Россия начала стягивать к украинской границе, а также в оккупированный Крым свои войска. На этой неделе оккупанты перебросили в Крым целую эскадрилью штурмовиков Су-25.

Как заявлял министр обороны Андрей Таран, Россия может напасть на Украину с территории Крыма, чтобы решить вопрос водоснабжения.

В то же время украинская армия сообщает, что признаков подготовки России к наступлению на Украину пока что нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Крым военные РФ
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса