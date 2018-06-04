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Россия задержала два судна, которые шли в Мариуполь

НовостиОбщество    04.06.2018 - 18:28
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Россия блокирует Азовское море

Россия задержала на несколько часов в Азовском море хорватский сухогруз, который направлялся в Мариуполь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор в BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), который направляется в Мариуполь, был задержан 03.06.2018 около 22:30 посередине Азовского моря, его отпустили через 4 часа", - рассказал он.

Клименко также рассказал еще об одном факте "ночного издевательства Береговой охраны ФСБ".

"Сухогруз SELECTA (IMO 9424807), который тоже идет в Мариуполь, был вынужден делать между 0:30 и 01:30 (по киевскому времени, - ред.) 04.06.2018 вот такие маневры (пост проиллюстрирован картой, - ред.) - можно только предположить, что судно уходило от преследования. В пользу этой версии говорит то, что это судно принадлежит украинскому владельцу - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Но все-таки остановилось и стояло в Азовском море 3 часа - между 02:30 и 05:30", - сообщил Клименко.

 

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Опубліковано Andrii Klymenko 3 червня 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений.

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Теги публикации: Российская Федерация, Азовское море  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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