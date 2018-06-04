Часть районов Азовского моря закроют из-за учений

Часть районов Азовского моря планируется закрыть до осени

Украина закроет некоторые районы Азовского моря из-за проведения учений. Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских Сил Украины Олег Чалык, передают "Новости Донбасса".

Он рассказал, что район закрывают по заявке Вооруженных сил Украины с 1 июня до 1 сентября 2018 года.

Отметим, что будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

Напомним, сегодня сообщалось, что на территории Донбасса находятся почти 200 объектов, которые несут экологическую угрозу.