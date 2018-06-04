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Росія затримала два судна, які йшли в Маріуполь

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 18:28
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Росія блокує Азовське море

Росія затримала на кілька годин в Азовському морі хорватський суховантаж, який прямував до Маріуполя. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор в BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Хорватський суховантаж SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), який направляється в Маріуполь, був затриманий 03.06.2018 близько 22:30 посередині Азовського моря, його відпустили через 4 години", - розповів він.

Клименко також розповів ще про один факт "нічного знущання Берегової охорони ФСБ".

"Суховантаж SELECTA (IMO 9424807), який теж йде в Маріуполь, був змушений робити між 0:30 01:30 (за київським часом, - ред.) 04.06.2018 ось такі маневри (пост проілюстровано картою, - ред.) - можна тільки припустити, що судно йшло від переслідування. На користь цієї версії говорить те, що це судно належить українському власникові - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Але все-таки зупинилось і стояло в Азовському морі 3 години - між 02:30 05:30", - повідомив Клименко.

 

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Опубліковано Andrii Klymenko 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Україна закриє деякі райони Азовського моря через проведення навчань.

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Теги публікації: Російська Федерація, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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