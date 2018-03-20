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Интервью

Россия заблокировала заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

НовостиПолитика    20.03.2018 - 02:22
Фото: Совет безопасности ООН (unmultimedia.org)
Фото: Совет безопасности ООН (unmultimedia.org)

Инициаторами заседания выступили Франция и еще шесть членов ООН

Россия в понедельник, 19 марта, заблокировала проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации с правами человека в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не видим никаких оснований для этой встречи, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета безопасности", - заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Как сообщает агентство, Франция и шесть других членов ООН были инициаторами заседания, на котором ожидался доклад комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

"Наш совет должен иметь всю необходимую информацию для понимания кризиса, который он изучает, в том числе касающуюся прав человека. И это особенно касается Сирии», - сказал французский посол в ООН Франсуа Делатр.

Представитель России попросил провести процедурное голосование и только восемь членов проголосовали "за" проведение заседания - Великобритания, США, Франция, Нидерланды, Швеция, Польша, Перу и Кувейт, "против" высказались Россия, Китай Казахстан и Боливия, три страны воздержались.

Для проведения заседания не хватило одного голоса.

По информации агентства, все, проголосовавшие "за", кроме Кувейта, позже провели неофициальную встречу, на которой также ожидалось выступление аль-Хусейна.

Напомним, в марте в Сирии в результате авиаударов РФ и Турции погибли по меньшей мере 70 человек.

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Теги: ООН, Российская Федерация, Сирия
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