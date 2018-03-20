Росія заблокувала засідання РБ ООН з прав людини в Сирії

Росія в понеділок, 19 березня, заблокувала проведення засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації з правами людини в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

"Ми не бачимо жодних підстав для цієї зустрічі, оскільки права людини не є предметом порядку денного Ради безпеки", - заявив заступник постпреда Росії при ООН Геннадій Кузьмін.

Як повідомляє агентство, Франція і шість інших членів ООН були ініціаторами засідання, на якому очікувалася доповідь комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль-Хусейна.

"Наша рада повинна мати всю необхідну інформацію для розуміння кризи, яку вона вивчає, у тому числі щодо прав людини. І це особливо стосується Сирії», - сказав французький посол в ООН Франсуа Делатр.

Представник Росії попросив провести процедурне голосування і тільки вісім членів проголосували "за" проведення засідання - Велика Британія, США, Франція, Нідерланди, Швеція, Польща, Перу і Кувейт, "проти" висловилися Росія, Китай, Казахстан і Болівія, три країни утрималися.

Для проведення засідання не вистачило одного голосу.

За інформацією агентства, всі, хто проголосував "за", крім Кувейту, пізніше провели неофіційну зустріч, на якій також очікувався виступ аль-Хусейна.

Нагадаємо, в березні в Сирії в результаті авіаударів РФ і Туреччини загинули щонайменше 70 людей.