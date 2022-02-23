Россия заблокировала два КПВВ на админгранице с Крымом и не выпускает людей
Российские оккупанты заблокировали работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". И не пропускают людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.
"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма приостановили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", - отметила она.
Также, по ее словам, за последние два часа оккупанты не пропустили на полуостров около 50 граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только крымчане с российскими паспортами.
"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила омбудсмен.
Напомним, сегодня из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ.
На сегодня на Донбассе в штатном режиме работает только КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.