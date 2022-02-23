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Россия заблокировала два КПВВ на админгранице с Крымом и не выпускает людей

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Крым, Среда 23 февраля 2022 21:32
Россия заблокировала два КПВВ на админгранице с Крымом и не выпускает людей Фото: оккупанты не выпускают людей с Крыма (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты заблокировали работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". И не пропускают людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыма приостановили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", - отметила она.

Также, по ее словам, за последние два часа оккупанты не пропустили на полуостров около 50 граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только крымчане с российскими паспортами.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила омбудсмен.

Напомним, сегодня из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ.

На сегодня на Донбассе в штатном режиме работает только КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.

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