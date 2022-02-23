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На КПВВ в Донецкой области из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

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Донецкая область, Среда 23 февраля 2022 15:36
На КПВВ в Донецкой области из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС Фото: КПВВ на Донбассе (facebook com mvs gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными районами. Также спасатели вывели свой персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Производится свертывание палаток и отвод личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области продолжает работать в штатном режиме, а "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов оккупантов.

Накануне РБК-Украина расписало алгоритм действий для жителей оккупированных территорий, которые желают выехать в подконтрольные Украине районы.

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Донецкая область КПВВ Обострение на Донбассе
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