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КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме. "Счастье" - закрыли

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Луганская область, Вторник 22 февраля 2022 15:26
КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме. "Счастье" - закрыли Фото: контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники отчитались о работе контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. КПВВ "Станица Луганская" продолжает работать в штатном режиме, а "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работает в штатном режиме с 08:00 до 16:00.

"Существенно снизилось количество лиц, ежедневно пересекающих КПВВ в сторону временно оккупированной территории. Сегодня по состоянию на 13:00 в сторону временно оккупированной территории Украины проследовало 308 человек (в прошлый вторник - 704), в обратную сторону - 556 (в прошлый вторник - 1037)", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отметили, что решение о закрытии КПВВ "Счастье" принял командующий ООС в связи с обострением ситуации.

Как сообщало РБК-Украина ранее, оккупанты вновь обстреляли ТЭС в городе Счастье, в результате чего вспыхнул трансформатор.

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