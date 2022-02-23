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Росія заблокувала два КПВВ на адмінкордоні з Кримом і не випускає людей

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Крим, Середа 23 лютого 2022 21:32
Росія заблокувала два КПВВ на адмінкордоні з Кримом і не випускає людей Фото: окупанти не випускають людей з Криму (t.me/denisovaombudsman)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти заблокували роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар". І не пропускають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму призупинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - зазначила вона.

Також, за її словами, за останні дві години окупанти не пропустили на півострів близько 50 громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому тільки кримчани з російськими паспортами.

"Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Водночас українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні через обстріли в Донецькій області 23 лютого згорнули пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій на КПВВ.

На сьогодні на Донбасі в штатному режимі працює тільки КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області.

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Російська Федерація Крим КПВВ
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