Россия забирает паспорта у мобилизованных жителей ОРДЛО: названа причина

Россияне забирают личные документы у мобилизованных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволяет командованию оккупантов проводить финансовые махинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"У принудительно мобилизованных, ввозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", - рассказывают в Генштабе.
При этом отмечается, что таким образом российское командование сможет совершать разные финансовые махинации в случае, если мобилизованные из ОРДЛО погибнут, поскольку их не смогут идентифицировать.
Напомним, ранее стало известно, что раненым в Украине россиянам начали массово отказывать в страховых выплатах.
Также мы писали, что Служба безопасности опубликовала очередной перехват разговора российского оккупанта. Он пожаловался, что до сих пор не получил обещанной зарплаты за март.
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