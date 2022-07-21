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Росія забирає паспорти у мобілізованих жителів ОРДЛО: названа причина

Фото: Росія забирає паспорти у мобілізованих мешканців ОРДЛО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни забирають особисті документи у мобілізованих жителів Донецької та Луганської областей. Це дозволяє командуванню окупантів проводити фінансові махінації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У примусово мобілізованих, які ввозяться для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту і нібито має зупинити дезертирство", - розповідають у Генштабі.

При цьому наголошується, що таким чином російське командування зможе здійснювати різні фінансові махінації у випадку, якщо мобілізовані з ОРДЛО загинуть, оскільки їх не зможуть ідентифікувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пораненим в Україні росіянам почали масово відмовляти у страхових виплатах.

Також ми писали, що Служба безпеки опублікувала чергове перехоплення розмови російського окупанта. Він поскаржився, що досі не отримав обіцяної зарплати за березень.

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