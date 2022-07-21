Росія забирає паспорти у мобілізованих жителів ОРДЛО: названа причина

Росіяни забирають особисті документи у мобілізованих жителів Донецької та Луганської областей. Це дозволяє командуванню окупантів проводити фінансові махінації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"У примусово мобілізованих, які ввозяться для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту і нібито має зупинити дезертирство", - розповідають у Генштабі.
При цьому наголошується, що таким чином російське командування зможе здійснювати різні фінансові махінації у випадку, якщо мобілізовані з ОРДЛО загинуть, оскільки їх не зможуть ідентифікувати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що пораненим в Україні росіянам почали масово відмовляти у страхових виплатах.
Також ми писали, що Служба безпеки опублікувала чергове перехоплення розмови російського окупанта. Він поскаржився, що досі не отримав обіцяної зарплати за березень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.