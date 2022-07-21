Раненых в Украине россиян оставили без выплат: в чем коллизия

"В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика МО "Согаза" и на 3 млн рублей выплат. Но с мая легкораненым начали отказывать и в том, и в другом", - говорится в сообщении.

Так, один военный не смог получить компенсации за осколочное ранение и контузию, другой - за то же осколочное ранение и травму сухожилия.

"Медики отказываются фиксировать ранения, потому что по приказу МО РФ претендовать на выплаты могут только те, чьи увечья находятся в постановлении правительства от 1998 года, - объясняют в ведомстве. - Постановление затачивалось под мирное время. И выходит так, что перелом пальца - это страховой случай, а минно-взрывная травма со многими осколочными ранениями - нет”.