ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Раненых в Украине россиян оставили без выплат: в чем коллизия

Новина українською →
Россия, Четверг 21 июля 2022 15:45
Раненых в Украине россиян оставили без выплат: в чем коллизия Фото: раненых в Украине россиян оставили без выплат (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Раненым в Украине россиянам начали массово отказывать в страховых выплатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика МО "Согаза" и на 3 млн рублей выплат. Но с мая легкораненым начали отказывать и в том, и в другом", - говорится в сообщении.

Так, один военный не смог получить компенсации за осколочное ранение и контузию, другой - за то же осколочное ранение и травму сухожилия.

"Медики отказываются фиксировать ранения, потому что по приказу МО РФ претендовать на выплаты могут только те, чьи увечья находятся в постановлении правительства от 1998 года, - объясняют в ведомстве. - Постановление затачивалось под мирное время. И выходит так, что перелом пальца - это страховой случай, а минно-взрывная травма со многими осколочными ранениями - нет”.

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38 850 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен