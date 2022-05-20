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"Была бы мотивация". Оккупанты жалуются, что не получают обещанных выплат

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Украина, Пятница 20 мая 2022 18:13
"Была бы мотивация". Оккупанты жалуются, что не получают обещанных выплат Фото: СБУ опубликовали перехваченный разговор оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности опубликовала очередной перехват разговора российского оккупанта. Он пожаловался, что до сих пор не получил обещанной зарплаты за март.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Должно, короче, прийти сразу за март и до 20 числа - за апрель. Но я не верю в это, честно, не верю. Потому что уже прокуратура, короче, в бригаде у нас в Буденновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям... ",- говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что российские военные чиновники присваивают средства солдат, поэтому оккупанты в Украине чаще спрашивают, почему они здесь находятся.

"А толку мы тут? За кого боремся? Ни за кого, блин, вообще... Так хоть была бы мотивация", - сказал русский солдат.

Напомним, российские военные все чаще начинают себя калечить, чтобы не воевать в Украине.

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