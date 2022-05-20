"Была бы мотивация". Оккупанты жалуются, что не получают обещанных выплат
Служба безопасности опубликовала очередной перехват разговора российского оккупанта. Он пожаловался, что до сих пор не получил обещанной зарплаты за март.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Должно, короче, прийти сразу за март и до 20 числа - за апрель. Но я не верю в это, честно, не верю. Потому что уже прокуратура, короче, в бригаде у нас в Буденновске работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям... ",- говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что российские военные чиновники присваивают средства солдат, поэтому оккупанты в Украине чаще спрашивают, почему они здесь находятся.
"А толку мы тут? За кого боремся? Ни за кого, блин, вообще... Так хоть была бы мотивация", - сказал русский солдат.
Напомним, российские военные все чаще начинают себя калечить, чтобы не воевать в Украине.
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