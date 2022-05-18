Россия может выйти из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел РФ отправило в Думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. При этом будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Толстой отметил, что все предложения будут проанализированы совместно с Советом федерации. Он также сказал, что необходимо пересмотреть договоры, которые приносят не пользу, а прямой ущерб стране.

"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - заявил Толстой.