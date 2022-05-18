Россия может выйти из ВТО и ВОЗ

Министерство иностранных дел РФ отправило в Думу список соглашений России с международными организациями для их возможной денонсации. При этом будет рассматриваться выход из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Толстой отметил, что все предложения будут проанализированы совместно с Советом федерации. Он также сказал, что необходимо пересмотреть договоры, которые приносят не пользу, а прямой ущерб стране.
"Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - заявил Толстой.
Напомним, Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.
Ранее в Минздраве попросили прекратить членство России в исполнительном комитете ВОЗ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.