Росія може вийти з СОТ і ВООЗ

Міністерство закордонних справ РФ відправило в Думу список угод Росії з міжнародними організаціями для їх можливої денонсації. При цьому буде розглядатися вихід зі Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Толстой зазначив, що всі пропозиції будуть проаналізовані спільно з Радою Федерації. Він також сказав, що необхідно переглянути договори, які приносять не користь, а прямий збиток країні.
"Росія вийшла з Ради Європи, тепер на черзі вихід з СОТ і ВООЗ, які щодо нашої країни знехтували всіма зобов'язаннями", - заявив Толстой.
Нагадаємо, Європейське бюро ВООЗ ухвалило резолюцію про закриття одного зі своїх офісів у Москві.
Раніше в МОЗ попросили припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ.
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