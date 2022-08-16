UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия вывозит технику из белорусского арсенала XIX-го века. СтратКом назвал возможную причину

Фото: Россия вывозит технику из белорусского арсенала 19-го века (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне начали вывозить артиллерию из арсенала оружия в Гомеле XIX века. Причиной таких действий могут быть проблемы оккупантов с обеспечением этого вида вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отметим, что россияне получили доступ к складам и центрам хранения в Беларуси для обеспечения своих войск бронированной техникой.

"Это обусловлено нарастающими проблемами РОВ по своевременному и в нужном количестве обеспечение подразделений боеприпасами и военной техникой, которая быстро утилизируется ВСУ. Ведь расстояния подвозки с каждым днем растут все больше и больше, а базы ремонта и восстановления все дальше и дальше", - сообщают в СтратКоме.

Сейчас оккупационные войска получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Гомеле (Беларусь).

На этой базе хранится в основном артиллерийские системы, а именно САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б".

"То есть российские оккупанты вывозят из Беларуси уже не только тысячи тонн боеприпасов, но и сотни единиц артиллерии и бронированной техники. Неужели у российской армии начали возникать проблемы с артиллерией?"- добавляют в ВСУ.

Напомним, россияне потеряли большое количество БМП-2, поэтому стали завозить их с Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРоссийская Федерация