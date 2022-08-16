Росія вивозить техніку з білоруського арсеналу XIX-го століття. СтратКом назвав можливу причину

Зазначимо, що росіяни отримали доступ до складів та центрів зберігання у Білорусі для забезпечення своїх військ броньованою технікою.

"Це зумовлено наростаючими проблемами РОВ щодо своєчасного та в потрібній кількості забезпечення підрозділів боєприпасами та військовою технікою, яка швидко утилізується ЗСУ. Адже відстані підвезення з кожним днем ростуть все більше і більше, а бази ремонту і відновлення все далі і далі", - повідомляють у СтратКомі.

Наразі окупаційні війська отримали доступ до арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння в Гомелі (Білорусь).

На цій базі зберігається в основному артилерійські системи, а саме САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, гаубиці "Мста-Б".

"Тобто російські окупанти вивозять із Білорусі вже не лише тисячі тонн боєприпасів, а й сотні одиниць артилерії та броньованої техніки. Невже у російській армії почали виникати проблеми з артилерією?" - додають у ЗСУ.