ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия вывозит краденое украинское зерно по фиктивным документам, - посол

Новина українською →
Анкара, Среда 08 июня 2022 13:17
Россия вывозит краденое украинское зерно по фиктивным документам, - посол Фото: посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия подделывает документы для вывоза краденого украинского зерна. В связи с этим правоохранительные органы Турции не могут зафиксировать нарушения.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, украинское зерно вывозят автотранспортом в Севастополь. Там его оформляют как "российское", якобы привезенное из Краснодара или Новороссийска. После чего оно идет в Турцию.

Посол добавил, что если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из Севастополя или Херсона, их бы не принимали.

"Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и основания для прекращения движения этих судов", - заявил Боднар.

Дипломат подчеркнул, что соучастники России столкнутся с серьезными ограничениями, особенно компании, которые покупают краденое.

"Мы передали турецкой стороне перечень судов, которые используются Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза краденого зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать", - подчеркнул он.

Напомним, ранее спутник зафиксировал, что Россия отправляет украинское зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока.

Кроме того, оккупанты подтвердили, что вывозят зерно с территории Запорожской области

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Украина Российская Федерация
NEWS
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет